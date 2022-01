Timon Šturbej med vzhajajočimi igralskimi zvezdami na Berlinalu

Berlin, 13. januarja - European Film Promotion (EFP) je danes razglasila deset izjemnih evropskih mladih igralcev, ki so bil izbrani za projekt Evropske vzhajajoče zvezde (European Shooting Stars). Med njimi je tudi slovenski igralec Timon Šturbej. Sedem igralk in trije igralci se bodo med 10. in 14. februarjem predstavili na 72. Berlinalu.