Raziskava slovenskih epidemiologov pokazala učinkovitost cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 15. januarja - Cepljenje proti covidu-19 pomembno zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo zaradi covida, so ugotovili epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v raziskavi, v kateri so ocenjevali učinkovitost cepljenja. Ugotovitve je na spletni strani objavila strokovna revija o spremljanju nalezljivih bolezni in epidemiologiji Eurosurveillance.