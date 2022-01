Švedska premierka pozitivna na novi koronavirus

Stockholm, 14. januarja - Švedska premierka Magdalena Andersson je bila pozitivna na novi koronavirus, so danes sporočili iz njenega urada. Poleg Anderssonove sta po srečanju vodij strank v sredo zbolela tudi Per Bolund, ki skupaj z Marto Stenevi vodi Zeleno stranko, in vodja Sredinske stranke Annie Loof, poroča francoska tiskovna agencija AFP.