Na zemljevidu ECDC skoraj vsa Evropa temno rdeča

Stockholm, 13. januarja - Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je skorajda vsa Evropa obarvana temno rdeče, tudi Slovenija. Z rdečo barvo, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere, so obarvane zgolj Romunija, skoraj celotna Poljska in pa polovica Madžarske.