Neeksplodirano bombo v Mariboru bodo odstranili v nedeljo

Maribor, 12. januarja - Neeksplodirano letalsko bombo, ki so jo v torek med delom našli na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru, bodo deaktivirali in odstranili v nedeljo zgodaj popoldne, sta po današnjem ogledu terena povedala mariborski podžupan Samo Peter Medved in Igor Boh iz državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.