Občan v okolici Maribora prenašal neeksplodirana ubojna sredstva

Maribor, 16. decembra - Mariborski policisti so bili v nedeljo dopoldne obveščeni o najdbi dveh kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v gozdu med Mariborom in Miklavžem. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je občan nevarna sredstva našel okoli 300 metrov znotraj gozda in jih prinesel do Ptujske ceste. Na Policijski upravi Maribor opozarjajo na nevarnost takega početja.