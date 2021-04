Število najdenih eksplozivnih sredstev letos skokovito poraslo

Ljubljana, 19. aprila - Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so v prvih treh mesecih letošnjega leta našli oz. odstranili za skoraj 50 odstotkov več neeksplodiranih ubojnih sredstev kot v enakem obdobju preteklih let. Ker prihaja lepši del leta, ko že sicer najdejo in odstranijo največ tega, ljudi opozarjajo na previdnost.