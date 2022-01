Ministrstvo še čaka na pojasnila nadzornikov Gen-I glede prejemkov vodstva

Ljubljana, 12. januarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo še vedno čaka na pojasnila organov nadzora družbe Gen-I glede vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili t.i. Lahovnikovega zakona v preteklih letih. "Na prošnjo podjetja smo rok za posredovanje podatkov podaljšali do 17. januarja," so danes za STA navedli na ministrstvu.