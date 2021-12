V Gen-I vidijo v uvedbi prekrškovnih postopkov političen motiv

Ljubljana/Krško, 3. decembra - V družbi Gen-I vidijo v prekrškovnih postopkih, ki jih je v povezavi s plačami vodilnih zoper štiri energetske družbe uvedlo gospodarsko ministrstvo, političen motiv. O njih namreč niso bili uradno obveščeni, pač pa so zanje izvedeli prek družbenih omrežij. Cilj je škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu, so sporočili.