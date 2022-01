Po Ženevi o ukrajinski krizi danes v Bruslju na srečanju Nata in Rusije

Bruselj, 12. januarja - Po pogovorih ZDA in Rusije v Ženevi, ki niso prinesli rešitve za novo ukrajinsko krizo, bo danes v Bruslju po dveh letih in pol znova zasedal Svet zveze Nato in Rusije. Kremelj zahteva jamstva, da se Nato ne bo širil, v zavezništvu pa pred srečanjem izpostavljajo pravico vseh držav, da same odločajo o svojih zavezništvih.