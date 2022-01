Severna Koreja izstrelila že drugo raketo v tednu dni

Seul/New York/Pjongjang, 11. januarja - Severna Koreja je v morje davi izstrelila domnevno balistično raketo, je danes sporočila južnokorejska vojska. Iz Pjongjanga so sicer pred slabim tednom poročali, da so uspešno preizkusili hipersonično raketo, medtem ko se je na to temo v New Yorku ponoči sestal Varnostni svet ZN, pa je prišla novica o že drugi izstrelitvi.