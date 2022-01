Mediana: Kljub porastu števila okužb zaradi trenutnih razmer manj zaskrbljenih

Ljubljana, 11. januarja - V tokratni anketi Inštituta Mediana ugotavljajo, da je zaradi trenutnih razmer za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaskrbljenih 40 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotnih točk manj kot v prejšnjem merjenju. Zvišal pa se je delež vprašanih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo prebivalcev.