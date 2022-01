Pogovori ZDA in Rusije glede Ukrajine brez preboja

Ženeva, 10. januarja - Težko pričakovani pogovori visokih predstavnikov ZDA in Rusije, namenjeni predvsem zmanjšanje napetosti zaradi ruskega kopičenja sil ob meji z Ukrajino, so se končali po skoraj osmih urah. Vodja ameriške delegacije Wendy Sherman je povedala, da so rusko stran pozvali k umiritvi razmer, a da niso dobili odgovora, ali namerava svoje sile umakniti.