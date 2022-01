V Indiji začenjajo cepljenje s poživitvenim odmerkom

New Delhi, 10. januarja - V Indiji so danes spričo hitrega širjenja koronavirusne različice omikron začeli cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 za zdravstvene delavce in ljudi, ki so starejši od 60 let. Prve študije iz drugih držav namreč kažejo, da lahko poživitveni odmerek zagotovi večjo zaščito pred novo različico omikron.