V ljubljanskih in mariborskih lekarnah zaenkrat ni veliko odsotnih zaradi okužb z novim koronavirusom

Ljubljana/Maribor, 8. januarja - Med zaposlenimi v Lekarni Ljubljana in Lekarnah Maribor zaenkrat ni večjega števila odsotnih zaradi okužb z novim koronavirusom. V Lekarni Ljubljana pa jih je nekaj odsotnih, ker so zaradi visoko rizičnega stika v karanteni ali so doma zaradi višje sile, saj varujejo otroka do 5. razreda osnovne šole.