V kranjski porodnišnici lani manj porodov, načrtovana prenova bolnišnice

Kranj, 9. januarja - V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so lani imeli 1423 porodov, kar je skoraj devet odstotkov manj kot leta 2020. Kljub covidu-19 so nemoteno izvajali programa Zora in Dora ter ginekološke operacije. V prihodnjih letih se nadejajo tudi obsežne prenove bolnišnice.