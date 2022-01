V soboški porodnišnici lani 750 rojstev, petkrat so se rodili dvojčki

Murska Sobota, 7. januarja - V soboški bolnišnici se je lani rodilo 769 otrok, od tega 384 deklic in 385 dečkov, kar je več kot leto prej. Petkrat sta se rodila dvojčka. Leta 2020 so imeli 745 porodov, rodilo se je 386 dečkov in 361 deklic, dvojčka pa sta prijokala na svet dvakrat, so za STA pojasnili v bolnišnici.