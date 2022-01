V slovenjgraški bolnišnici lani prvič po 20 letih spet več kot tisoč porodov

Slovenj Gradec, 6. januarja - Na oddelku za ginekologijo in porodništvo slovenjgraške bolnišnice so lani prvič po 20 letih spet našteli več kot tisoč porodov, in sicer 1032. Rodilo se je 1040 otrok. Lani so imeli šest porodov pri porodnicah, okuženih z novim koronavirusom, vsi so se dobro iztekli. V bolnišnici ugotavljajo, da se povečuje število porodnic iz drugih regij.