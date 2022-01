V Tinjah na avstrijskem Koroškem tradicionalno novoletno srečanje

Celovec, 8. januarja - V Tinjah na avstrijskem Koroškem ta konec tedna poteka tradicionalno novoletno srečanje, ki se ga udeležujejo izobraženci z vsega slovenskega ozemlja. Srečanja se udeležuje tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki bo spregovorila o Sloveniji v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. To je tudi osrednja letošnja tema.

Srečanje, ki je znano kot koroška Draga, pripravljata dom prosvete Sodalitas in Združenja katoliških izobražencev pri Katoliški akciji v Celovcu. Naslov letošnjega srečanja je Slovenski sedaj med izkušnjami preteklosti in vizijo prihodnosti.

"Slovenski sedaj je zaznamovan z razveseljivim dogodkom; s 30-letnico samostojne Slovenije, ki je tudi članica Evropske unije. Biti subjekt, ki sooblikuje lice in podobo Evrope, je eno; drugo pa je, da bo Slovenija izoblikovala med svojimi državljani in med rojaki po svetu širšo zavest o pripadnosti slovanskemu narodu in presežnosti Evropske unije, ki bo uresničena šele takrat, ko bo povezovala zahodno in vzhodno Evropo v celino, ki si vzajemno prizadeva za svojo zgodovinsko in sedanjo soodgovornost v globaliziranem svetu," so ob napovedi srečanja zapisali na spletni strani Sodalitasa.

Srečanje, ki ga bodo prijavljeni lahko spremljali tudi prek spleta, se bo končalo z nedeljsko opoldansko mašo ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika.

Novoletno srečanje v Tinjah je tradicionalen dogodek, na katerem vsako leto v začetku januarja po navedbah urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ugledni gostje govorijo o aktualnih temah družbenega dogajanja, odstirajo svoje poglede in dajejo priložnost in možnost za kvaliteten razmislek.