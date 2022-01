Duterte za aretacijo necepljenih oseb, ki kršijo ukrepe

Manila, 6. januarja - Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je danes ukazal aretacijo necepljenih oseb, ki zapuščajo svoje domove. V Manili in več provincah so ta teden zaradi hitrega porasta števila okužb z novim koronavirusom zaostrili ukrepe, med drugim so odredili necepljenim, da lahko domove zapustijo le za nujne opravke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.