Nemška industrija za skrajšanje karantene

Berlin, 6. januarja - Nemška industrija ob hitrem širjenju koronavirusne različice omikron poziva k skrajšanju časa karantene in izolacije, s čimer bi ublažili pritisk, ki ga povzroča velika odsotnost kadra na več gospodarskih dejavnosti. To je bistveno za zaščito ključne infrastrukture, so poudarili v združenju nemških gospodarskih zbornic DIHK.