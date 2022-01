Raziskava: Po drugem poživitvenem odmerku petkrat več protiteles

Tel Aviv, 4. januarja - Cepljenje s četrtim oziroma drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 je varno in lahko v samo tednu dni za kar petkrat poveča število protiteles, ki so učinkovita proti koronavirusni različici omikron, je po poročanju tujih tiskovnih agencij pokazala raziskava, ki so jo opravili v Izraelu.