V Nemčiji ponovno skokovita rast okužb z novim koronavirusom

Berlin, 4. januarja - V Nemčiji so danes ponovno zabeležili skokovito rast okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev je davi po podatkih Inštituta Roberta Kocha znašala 239,9. V Nemčiji so sicer danes začela veljati nova potovalna pravila za tiste države, ki so bile na posebnem seznamu zaradi različice omikron.