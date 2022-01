Štirje dolgoletni sodelavci RTVS pripravili predlog novega zakona o javni radioteleviziji

Ljubljana, 3. januarja - Dolgoletni sodelavci Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Zoran Medved, Boris Bergant, Marjan Kralj in Marjan Lah so pripravili nov predlog zakona o RTVS. Ta med drugim predlaga nov model upravljanja in nadzora nad programskim delovanjem in poslovanjem RTVS, nov način plačila rtv-prispevka ter omejitev oglaševanja.