Očitki Ukoma po mnenju TVS neutemeljeni, po mnenju Radia Slovenija pavšalni

Ljubljana, 20. decembra - Programski svet RTVS se je danes seznanil z analizo posameznih informativnih oddaj RTVS, ki jo je na vodstvo zavoda in predsednika sveta Cirila Baškoviča v zadnjih dveh mesecih naslovil Ukom. Prav tako so se seznanili z odzivom vodstva nanj. Na Televiziji Slovenija so očitke zavrnili kot neutemeljene, na Radiu Slovenija pa jih vidijo kot pavšalne.