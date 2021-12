20 let MMC Radiotelevizije Slovenija

Ljubljana, 20. decembra - Multimedijski center (MMC) RTVS te dni praznuje 20 let spletnih storitev, video, avdio, slikovnih in tekstovnih vsebin, interaktivnih aplikacij, spletnih strani in storitev za invalide. Spletno mesto javnega medijskega servisa se zgolj v petih evropskih državah uvršča med "top 5" priljubljenih in Slovenija je ena izmed njih, so sporočili iz RTVS.