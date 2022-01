Civilna iniciativa zadovoljna s projektno dokumentacijo za obnovo Ormoške ceste

Ptuj, 1. januarja - Civilna iniciativa za izgradnjo ptujske obvoznice je po pregledu projektne dokumentacije za prenovo in rekonstrukcijo Ormoške ceste zadovoljna s tem, da je projektant upošteval večino zahtev, za katere so si prizadevali. Od Mestne občine Ptuj in četrtnih skupnosti pričakujejo tudi predstavitev občanom, ki živijo ob omenjeni cesti.