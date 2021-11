Časovnica gradnje hitre ceste Ptuj-Ormož še naprej nejasna

Ljubljana, 27. novembra - Prebivalci Spodnjega Podravja med Ormožem in Ptujem še vedno niso dobili pravega časovnega načrta za dokončanje gradnje tamkajšnje hitre ceste. Gradnjo prvega odseka od Ormoža do Gorišnice so sicer že začeli. Zapletlo pa se je pri drugem odseku od Gorišnice do Markovcev, saj gradbenega dovoljenja še ni, pa tudi ne dogovora o trasi mimo Ptuja.