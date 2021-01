Vrtovec prepričan v pravočasno umestitev trase ptujske obvoznice

Ptuj, 31. januarja - Župane spodnjega Podravja skrbijo predlagane spremembe resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030, ki dokončanje hitre ceste Ptuj-Ormož od Markovcev do Ptuja zamikajo iz leta 2025 v leto 2028. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec zagotavlja, da bodo našli rešitev in preprečili zamašitev Puhovega mostu na Ptuju.