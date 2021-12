V skrajšanje karantene tudi Portugalska

Lizbona, 31. decembra - Potem ko se je več držav po Evropi in drugod po svetu ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom odločilo za skrajšanje karantene, so to storile tudi portugalske oblasti. Za tiste z asimptomatsko okužbo in njihove tesne stike so obdobje karantene skrajšali z deset na sedem dni.