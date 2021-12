Epidemiologi NIJZ še vedno zavračajo uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 do izdelave implementacijskega načrta

Ljubljana, 30. decembra - Epidemiološki kolegij Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v sredo že tretjič razpravljal o obveznem cepljenju proti covidu-19 in soglasno potrdil stališče, da trenutno ne more podpreti njegove uvedbe, saj še ni načrta implementacije, so sporočili za STA. Z ministrstva za zdravje sporočajo, da bodo sledili usmeritvam NIJZ.