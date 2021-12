V Italiji od sredine januarja razširjena uporaba pogoja PC

Rim, 30. decembra - V Italiji bo od 10. januarja vstop na avtobuse, vlake, v hotele, na terase gostinskih lokalov in v kongresne centre možen samo za cepljene proti covidu-19 in tiste, ki so to bolezen preboleli, je v sredo odločila italijanska vlada. Ta je obenem omilila pravila za karanteno.