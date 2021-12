Atene, 28. decembra - V Grčiji so danes zabeležili več kot 21.000 okužb z novim koronavirusom, kar je skoraj dvakrat več kot v ponedeljek. Doslej so sicer v državi, ki ima okoli enajst milijonov prebivalcev, beležili med 3000 in 5000 novih primerov dnevno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.