Zaradi epidemije začasno prekinjene programe bodo postopoma uvajali tudi v celjski, jeseniški in brežiški bolnišnici

Celje/Jesenice/Brežice, 28. decembra - Programe, ki so bili zaradi epidemije začasno prekinjeni, bodo postopoma uvajali tudi v splošnih bolnišnicah (SB) Celje, Jesenice in Brežice, so za STA sporočili iz omenjenih bolnišnic. Nekateri zdravstveni delavci bodo praznični teden izkoristili za oddih po napornih mesecih dela na covidnih oddelkih.