Vidni posamezniki vlado pozivajo k zavrnitvi pobud za obvezno cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 27. decembra - Pravnika Andraž Teršek in Boštjan M. Zupančič, pater Karel Gržan, sociolog Tomaž Mastnak, Gregor Radonjič in Srečko Šorli so v odprtem pismu vlado pozvali, "da skladno z našo ustavno ureditvijo in mednarodnim pravnim redom ter v skrbi za dobro prebivalstva naše države zavrne pobude za uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19".