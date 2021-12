Ob 30-letnici samostojnosti posebna izdaja Zdravljice

Ljubljana, 27. decembra - Ob 31. obletnici plebiscita, na katerem so državljani sprejeli odločitev, da Republika Slovenija postane samostojna država, so na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) izdali oplemeniten ponatis slovenske himne - Zdravljice. Izdaja, ki je namenjena različnim pevskim zasedbam, je izšla 26. decembra, ob dnevu samostojnosti in enotnosti.