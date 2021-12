V Sudanu znova s solzivcem nad protestnike

Kartum, 26. decembra - V sudanski prestolnici Kartum in drugih mestih po državi je v soboto več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vojaškemu udaru izpred dveh mesecev in pozivalo k prehodu na civilno oblast. Varnostne sile so proti protestnikom uporabile solzivec, pri čemer naj bi bilo več ljudi ranjenih, več kot sto pa naj bi jih aretirali.