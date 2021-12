Sudanska policija s solzivcem proti protestom ob obletnici upora

Kartum, 19. decembra - Več deset tisoč sudanskih protestnikov se je danes zbralo v prestolnici Kartum, da bi obeležili tri leta od začetka množičnih demonstracij, ki so privedle do odstavitve sudanskega voditelja Omarja al Baširja. Varnostne sile so proti veliki množici protestnikov uporabile solzivec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.