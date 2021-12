V sudanski prestolnici nad protestnike s solzivcem

Kartum, 6. decembra - V sudanski prestolnici Kartum je policija danes proti več tisoč protivladnim protestnikom uporabila solzivec, so priče povedale francoski tiskovni agenciji AFP. Protestniki so se zbrali blizu predsedniške palače in vzklikali gesla proti vojaški vladavini in prehodni vladi, v kateri ima po vojaškem udaru večino vojska.