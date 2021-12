Na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa

Cardiff/Edinburgh/Belfast, 26. decembra - Na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Pravila so različna, a gre predvsem za omejevanje druženja, ohranjanje medsebojne razdalje in strožja pravila za pube in restavracije. V Angliji se medtem za zaostrovanje ukrepov vsaj zaenkrat niso odločili.