Pred prazničnimi dnevi pozivi zdravstva k varnemu druženju

Ljubljana, 24. decembra - Tudi letošnja decembrska praznovanja bodo drugačna, kot smo jih bili vajeni do sedaj, saj smo še vedno sredi epidemije covida-19. Na NIJZ in ljubljanski infekcijski kliniki zato odsvetujejo druženje zunaj kroga, v katerem se družimo sicer, druženje v zaprtih prostorih pa še posebej odsvetujejo starejšim in kroničnim bolnikom.