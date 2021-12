Društvo poslancev 90 s slavnostno akademijo obeležilo 30 let samostojne Slovenije

Ljubljana, 21. decembra - Društvo poslancev 90 je danes s slavnostno akademijo obeležilo 30 let samostojne Slovenije. Zbrane so med drugim nagovorili predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik vlade Janez Janša in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle, ki so poudarili pomen enotnosti slovenskega naroda ob osamosvajanju Slovenije.