Pahor pred dnevom ustavnosti gostil ustavne sodnike

Ljubljana, 21. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes ob 30-letnici samostojnosti in ob 30. obletnici sprejetja ustave priredil svečano kosilo za sodnice in sodnike ustavnega sodišča. Ob tem je spomnil, da nas ustava vse od takrat postavlja enakopravno ob bok najrazvitejšim sodobnim demokratičnim državam, so sporočili iz urada predsednika republike.