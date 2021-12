Katalonija načrtuje nove omejitve javnega življenja

Barcelona, 21. decembra - Katalonija s turistično metropolo Barcelono zaradi hitro rastočega števila okužb z novim koronavirusom znova napoveduje stroge omejitve javnega življenja. Klubi, bari in diskoteke naj bi se zaprli, med 1. in 6. uro bo gibanje omejeno, omejili naj bi tudi zasedenost gostinskih lokalov in kulturnih ustanov ter število udeležencev zasebnih druženj.