Delo o bančnih razlastitvah (21. 12.)

Ljubljana, 20. decembra - Maja Grgič v komentarju Osem let skrivalnic in podajanja žogic piše o bančnih razlastitvah. Sodba ESČP, ki ugotavlja, da je bila bančnim razlaščencem z izbrisom podrejenih obveznic in delnic v sanaciji bank kratena pravica do lastnine, je postala pravnomočna. A to ne pomeni, da se v tej sagi kmalu utegne kaj premakniti, piše avtorica.