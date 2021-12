Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 12.)

Ljubljana, 20. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so države članice EU sprejele pogajalsko stališče glede odpornosti kritične infrastrukture. Pisale so tudi o tem, da se v Sloveniji znižuje število okužb z novim koronavirusom in število hospitalizacij in o inšpekcijskem postopku zoper premierja Janeza Janšo, ki je poslal pismo državljanom.