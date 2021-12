Dnevnik o interpelacijah (21. 12.)

Ljubljana, 20. decembra - Zoran Potič v komentarju Kuhar, osvoboditelji in hinavci piše o interpelacijah. Za nami so štiri jesenske interpelacije ministrov iz dveh koalicijskih strank in iztekle so se po pričakovanjih, čeprav se je pri kakšni celo nakazovalo, da bi lahko uspela. Zakaj so interpelacije ministrov sploh smiselne, če so vnaprej obsojene na neuspeh?