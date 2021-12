Na prvo nočno cepljenje proti covidu-19 večinoma po poživitvene odmerke cepiva

Ljubljana/Maribor/Brežice/Novo mesto/Golnik, 20. decembra - V določenih zdravstvenih ustanovah je minulo noč, med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj, potekala prva nočna akcija cepljenja v okviru nacionalne kampanje Dnevi cepljenja. Ljudje so ponoči večinoma prihajali po tretje oz. poživitvene odmerke cepiva, prve odmerke je prejelo zgolj nekaj oseb, so za STA sporočili iz več zdravstvenih ustanov po državi.