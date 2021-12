WHO: Različico omikron potrdili v 89 državah in se hitro širi

Ženeva/London, 18. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so različico novega koronavirusa omikron doslej potrdili v 89 državah in se hitro širi. Dodala je, da je še vedno odprto vprašanje o obsegu grožnje, ki naj bi jo predstavljala različica omikron. Londonski župan je zaradi omikrona v mestu ponovno razglasil veliko nevarnost.