Slovaška sprošča covidne ukrepe, a uvaja policijsko uro

Bratislava, 17. decembra - Slovaki se lahko po omilitvi ukrepov, ki so ljudem dovoljevali izstop iz hiše le iz nujnih razlogov, ponovno prosto gibajo. Cepljeni proti covidu-19 in prebolevniki že teden dni, ostali pa od danes. A ne ponoči, saj bo med 20. in 5. uro zjutraj prepovedano zadrževanje zunaj, razen v nujnih primerih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.